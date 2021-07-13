فرقة محاربة العصابات تطيح بمروج مخدرات بطنجة

2021-07-13 / 7:26 مساءً
0
هبة بريس- مكتب طنجة

في اطار المجهودات المبذولة من قبل مصالح ولاية امن طنجة في محاربة الجريمة بشتى أنواعها خاصة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية من توقيف شخص من ذوي السوابق العدلية في الثلاثينات من العمر ، وذلك من أجل الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات .

وقد جرى توقيف المعني بالامر مساء اليوم الاثنين 12 يوليوز على مستوى حي بنكيران بعد مراقبة و ترصد امني .

عملية التوقيف والتفتيش والحجز المنجزة في هذه العملية مع المشتبه فيه أفضت إلى حجز كمية من مخدر الشيرا و صلت 09 كيلوغرامات و 250 غرام من مخدر الشيرا و01 كيلوغرام و 400 غرام من مخدر الكيف و 04 اسلحة بيضاء ،علاوة عن حجز مبالغ مالية مهمة حصيلة عمليات البيع وهواتف نقالة وميزانيين الكترونيين تم حجزهم لفائدة البحث وكذا سيارة نفعية تستعمل في هذا النشاط الاجرامي.

وقد تم الاحتفاظ به رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تم تحديد هوية شريك له انجزت في حقه مذكرة بحث لتوقيفه و تقديمه امام العدالة.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of برشيد.. إطلاق الرصاص لتوقيف شقيقين هاجما الشرطة

برشيد.. إطلاق الرصاص لتوقيف شقيقين هاجما الشرطة

2021-07-13 / 7:07 مساءً
Photo of 11 وفاة و1897 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

11 وفاة و1897 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة…

2021-07-13 / 4:36 مساءً
Photo of التهريب الدولي للمخدرات يجُر 6 اشخاص للإعتقال بالبيضاء

التهريب الدولي للمخدرات يجُر 6 اشخاص للإعتقال بالبيضاء

2021-07-13 / 4:31 مساءً
Photo of موجة الحرارة التي تجتاح المغرب أدت إلى تسجيل ارتفاع كبير في استهلاك الكهرباء

موجة الحرارة التي تجتاح المغرب أدت إلى تسجيل ارتفاع…

2021-07-13 / 4:19 مساءً
Photo of محلل سياسي : التعديل الوزاري الإسباني آلية لترميم التصدعات المغربية ـ الإسبانية

محلل سياسي : التعديل الوزاري الإسباني آلية لترميم التصدعات…

2021-07-13 / 3:59 مساءً
Photo of الداخلة ..توقيف سيدة تورطت في بث تسجيل يتضمن تهديدا بالقتل

الداخلة ..توقيف سيدة تورطت في بث تسجيل يتضمن تهديدا…

2021-07-13 / 3:31 مساءً
Photo of احباط عملية لتهريب أزيد من أربعة أطنان من المخدرات ضواحي الرشيدية

احباط عملية لتهريب أزيد من أربعة أطنان من المخدرات…

2021-07-13 / 3:07 مساءً
Photo of العنصر : المشاركة السياسية للشباب تبدأ من الترشح للانتخابات

العنصر : المشاركة السياسية للشباب تبدأ من الترشح للانتخابات

2021-07-13 / 2:48 مساءً
Photo of بعد انسحابها من الفيدرالية.. منيب تدعو أحزاب اليسار لإنشاء كونفدرالية

بعد انسحابها من الفيدرالية.. منيب تدعو أحزاب اليسار لإنشاء…

2021-07-13 / 2:18 مساءً
Photo of البيجيدي يتكتم عن هوية مرشحيه للانتخابات وسط تناسل الشائعات

البيجيدي يتكتم عن هوية مرشحيه للانتخابات وسط تناسل الشائعات

2021-07-13 / 12:36 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق