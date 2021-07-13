فرقة محاربة العصابات تطيح بمروج مخدرات بطنجة

هبة بريس- مكتب طنجة

في اطار المجهودات المبذولة من قبل مصالح ولاية امن طنجة في محاربة الجريمة بشتى أنواعها خاصة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية من توقيف شخص من ذوي السوابق العدلية في الثلاثينات من العمر ، وذلك من أجل الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات .

وقد جرى توقيف المعني بالامر مساء اليوم الاثنين 12 يوليوز على مستوى حي بنكيران بعد مراقبة و ترصد امني .

عملية التوقيف والتفتيش والحجز المنجزة في هذه العملية مع المشتبه فيه أفضت إلى حجز كمية من مخدر الشيرا و صلت 09 كيلوغرامات و 250 غرام من مخدر الشيرا و01 كيلوغرام و 400 غرام من مخدر الكيف و 04 اسلحة بيضاء ،علاوة عن حجز مبالغ مالية مهمة حصيلة عمليات البيع وهواتف نقالة وميزانيين الكترونيين تم حجزهم لفائدة البحث وكذا سيارة نفعية تستعمل في هذا النشاط الاجرامي.

وقد تم الاحتفاظ به رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تم تحديد هوية شريك له انجزت في حقه مذكرة بحث لتوقيفه و تقديمه امام العدالة.

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