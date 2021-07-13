فورساتين : مخيمات تندوف تحولت لغابة يأكل فيها القوي الضعيف

2021-07-13 / 6:16 مساءً
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هبة بريس- الرباط

قال منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي “فورساتين”، أن الأوضاع في مخيمات تندوف أصبحت خطيرة ، بعد تنامي عصابات اجرامية متواطئة مع قيادة البوليساريو الانفصالية، حيث تحولت المخيمات الى مايشبه الغابة “القوي يٱكل فيها الضعيف”.

وأضاف المنتدى في مقال له على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك ، أن” معاناة المحتجزين بالمخيمات تفاقمت في ظل غياب عدد من قيادات الجبهة الانفصالية، وعلى رأسهم إبراهيم غالي، ”الذي قيل أنه تماثل للشفاء وسيعود للمخيمات”.

واعتبر المنتدى أن المحتجزين أصبحوا :” لقمة سائغة للصوص والمجرمين والعصابات، حيث تمارس هذه العصابات على ساكنة المخيمات الترهيب والقمع وتسلب العائلات كل ما تملك، وانتشرت عمليات السرقة بكامل المخيمات، وأصبحت تعيش على وقع فوضى عارمة، يتصارع الجميع وسط غابة يأكل القوي فيها الضعيف”.

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تعليق واحد

  1. يجب الاسراع بالتذخل الدولي للقضاء على العصابات الاجرامية المسلحة التي تتخد من تندوف اوكارا ومراكز لها لزعزعت الاستقرار بالمنطقة مما يشكل خطرا محتملا على دول الجوار والقارة ككل مما شجع توافد مرتزقة من حزب الله التابع لايران

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