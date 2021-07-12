” السجون ” توقف مؤقتا الزيارة العائلية لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه تقرر الإيقاف المؤقت للزيارة العائلية لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية انطلاقا من يوم الاثنين 19 يوليوز 2021 وحتى إشعار آخر، وذلك حفاظا على صحة النزلاء والموظفين والزوار والمرتفقين.

وأفادت المندوبية في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه “أمام الارتفاع الملحوظ لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وانتشار سلالات جديدة من هذا الفيروس أكثر خطورة وأسرع انتشارا، فقد تقرر الإيقاف المؤقت للزيارة العائلية لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية انطلاقا من يوم الاثنين 19 يوليوز 2021 وحتى إشعار آخر، وذلك حفاظا على صحة النزلاء والموظفين والزوار والمرتفقين”.

ومن جهة أخرى، أوضح البلاغ أنه “بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، فقد تقرر السماح بصفة استثنائية بإدخال قفف المؤونة التي تحتوي على مواد مطبوخة صالحة للاستهلاك لمدة يومين على الأكثر دون القيام بالزيارة، وذلك ابتداء من اليوم الثاني للعيد وعلى امتداد أسبوع حسب الجدول الزمني الذي ستحدده كل مؤسسة سجنية على حدة، وذلك في احترام تام للإجراءات والتدابير الوقائية المعمول بها لمحاربة فيروس كورونا المستجد”.

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