سعر صرف الدرهم يتحسن أمام الأورو وينخفض أمام الدولار

و م ع

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم تحسن بنسبة 0,20 في المائة أمام الأورو، وانخفض بنسبة 0,34 في المائة أمام الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح و 07 يوليوز الجاري.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أية عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأشار إلى أنه في 02 يوليوز الجاري، سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب شبه استقرار من أسبوع إلى آخر بـ301,2 مليار درهم، وارتفاعا بنسبة 3,6 في المائة على أساس سنوي.

وأضاف بنك المغرب أنه ضخ ما مجموعه 88,1 مليار درهم، منها 36,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و 23,4 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و 28,2 مليار درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر نفسه أن متوسط حجم التداول اليومي بلغ 5,8 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، بينما استقر المعدل البنكي في 1,5 في المائة في المتوسط، لافتا إلى أن بنك المغرب ضخ مبلغ 28,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 07 يوليوز (تاريخ الاستحقاق 08 يوليوز).

وبخصوص سوق البورصة، أفادت المذكرة بأن مؤشر “مازي” سجل انخفاضا بـ1,3 في المائة، ليبلغ أداؤه منذ بداية السنة 8,5 في المائة، مشيرة إلى أن هذا التطور الأسبوعي يعزى، بالأساس، إلى تراجع المؤشرات القطاعية ل”البناء ومواد البناء” بنسبة 2,6 في المائة، و”الأبناك” ب 1,6 في المائة، و”الاتصالات” ب 1,5 في المائة.

وفي المقابل، سجلت المؤشرات المرتبطة بقطاعات “أجهزة وبرمجيات وخدمات المعلوميات” و”النفط والغاز” ارتفاعا بلغ، على التوالي، 2,1 في المائة و 1,4 في المائة.

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