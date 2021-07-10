عيد الاضحى
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عيد الأضحى: صرف رواتب الموظفين بصفة استثنائية

2021-07-10 / 4:45 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ستقوم الخزينة العامة للمملكة بصرف أجور الموظفين بصفة استثنائية يوم 16 يوليوز 2021 .

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم السبت، أن “الخزينة العامة للمملكة ستقوم بصرف رواتب وأجور موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية لشهر يوليوز 2021، بصفة استثنائية، يوم الجمعة 16 يوليوز 2021 “.

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‫6 تعليقات

  2. في عهد الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله تراه كنا نحصل على راتب شهرين بمناسبة عيد الاضحى . اين هي تلك الايام الجميلة. كانت القناعة و الخير الوفير.

  3. هل تظنون ان هذا الخبر سيفرح الموظفين ؟ و ماذا سيفعل في 45 يوما بعد ذلك؟ الخبر المفرح هو منحةعيد الأضحى تعطى لكل موظفي الدولة لا تفل عن 3000 درهم و لا داعي لصرف الاجور فبل موعدها لان ذلك يزيد من معاناة الموظف في الشهر الموالي الذي سيطول و يتوازى مع العطلة الصيفية التي سيظل يتساءل كيف سيقضيها في ظل هذه الظروف؟

  5. أثمنة الأضاحي هذه السنة لا ينفع معها تسبيق ألرواتب الشهرية .
    الحل هو عدم شراء الأضاحي هذه السنة . نصلي صلاة العيد و نبارك العيد للأحباب ووصافي .

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