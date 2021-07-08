وفاة الشيخ عبد الحميد أبو النعيم

2021-07-08 / 9:34 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

علم ، أن الشيخ المغربي عبد الحميد أبو النعيم، توفي منتصف ليلة الخميس.

وقالت مصادرنا ، أن الشيخ أبو النعيم توفي بمصحة خاصة بمدينة الدار البيضاء بعد نقله إليها، إثر إصابته بنزيف في الدماغ.

وأوردت ذات المصادر أن الشيخ بدأ يسترد عافيته في الساعات الأخيرة إلا أن قدر الوفاة كان فوق كل سبب.

وكان الراحل قد غادر في 17 مارس 2021، المركب السجني عكاشة بعد انتهاء الفترة الحبسية التي قضاها، على خلفية قضية التحريض على الكراهية، وتهديد المواطنات والمواطنين بارتكاب أفعال تنطوي على المس الخطير بالنظام العام.

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