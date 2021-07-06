العثماني يستقبل رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية الموريتانية

هبة بريس-

استقبل رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، أمس الاثنين بالرباط، وفدا عن مكتب لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية الموريتانية، يقوده رئيس اللجنة السيد محمد المصطفى محمد الأمين زيدان، الذي يقوم زيارة عمل للمغرب في إطار توطيد علاقات الشراكة والتعاون بين المغرب وموريتانيا، وبين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة اليوم الثلاثاء، أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتجديد التأكيد على العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وعلى أواصر الأخوة بين الشعبين، التي تشكل دعامة أساسية للدفع بالتعاون الثنائي، والشراكة المغربية الموريتانية في مختلف المجالات.

وأضاف المصدر ذاته أن السيد العثماني جدد بهذا الصدد حرص المغرب على تعزيز علاقات حسن الجوار والتعاون مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وكذا على التنسيق بين البلدين في مواجهة التحديات التنموية والاقتصادية والأمنية المشتركة.

كما أكد رئيس الحكومة استعداد المغرب الدائم لتقاسم الخبرات التي راكمها والتجارب الناجحة في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الدول الإفريقية الشقيقة، وسعيه لمواكبة ودعم التنمية في القارة الإفريقية عبر مجموعة من البرامج والمشاريع والاستثمارات.

من جهته، يضيف البلاغ، عبر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية الموريتانية عن تقدير بلاده العالي للمملكة المغربية، وتطلعها لتعزيز علاقات التعاون والشراكة، وخاصة في المجالات الحيوية مثل الزراعة والصيد البحري والتصنيع وتكوين الكفاءات.

كما أعرب السيد محمد الأمين زيدان عن حرص الجانب الموريتاني للدفع بالتعاون بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين، وتبادل الخبرات في المجال التشريعي خدمة للعلاقات الثنائية.

حضر هذا اللقاء على الخصوص نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية الموريتانية وأعضاء من مكتب اللجنة.

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