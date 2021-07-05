الجزائر.. احتجاجات ضد النظام في ذكرى الاستقلال

هبة بريس- وكالات

خرج اليوم الاثنين مجموعة من المتظاهرين الجزائريين في شارع ديدوش مراد في العاصمة من أجل “المطالبة بالتغيير وإصلاح النظام السياسي في البلاد”.

وتداولت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر محتجين يجوبون شارع ديدوش مراد ويحملون شعارات تنادي بـ “دولة مدنية وليست عسكرية”، وأخرى تندد بـ “اعتقال نشطاء الحراك الشعبي”.

وانتقد المشاركون في هذه المسيرات التي تتزامن مع عيد الاستقلال الوطني نظام الرئيس عبد المجيد تبون ووصفوه بأنه “غير شرعي ومن صنع العسكر”.

وهذه المرة الأولى التي يخرج فيها المحتجون إلى وسط مدينة العاصمة بعد قرابة شهرين من قرار السلطات عدم السماع بأية مسيرة أو احتجاج في العاصمة وباقي الولايات الأخرى.

وكانت منظمة العفو الدولية قد كشفت، اليوم الإثنين، أن الجزائريين يستعدون “للنزول مرة أخرى إلى الشوارع ردا على موجات الاعتقالات العنيفة وغير المسبوقة التي شنتها السلطات ضد النشطاء والصحفيين والمتظاهرين”.

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