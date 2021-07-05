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تونس.. انتشال جثث 49 مهاجرا سريا

2021-07-05 / 4:31 مساءً
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هبة بريس ـ متابعة

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الاثنين، أنه تم انتشال جثث 49 مهاجرا سريا، ينحدرون من بلدان افريقيا جنوب الصحراء، إثر غرق قواربهم بعرض ساحل صفاقس (وسط تونس).

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي (الدرك)، حسام الدين الجبابلي، أن هؤلاء المهاجرين السريين، الذين كانوا يحاولون الالتحاق خلسة بأوروبا، توفوا غرقا، بعدما غرقت قواربهم الأربعة، في الفترة ما بين 26 يونيو الماضي و4 يوليوز الحالي.

وأضاف المسؤول نفسه، في تصريحات للصحافة، أن خفر السواحل التونسي أنقذ، خلال الفترة ذاتها، 78 مرشحا آخر للهجرة السرية.

وكان خفر السواحل التونسي قد انتشل، أول أمس السبت، جثث 14 مهاجرا سريا، هلكوا في حادث غرق قارب بعرض الساحل التونسي.

يذكر أن عدد القتلى أو المفقودين وصل، منذ مطلع السنة الجارية، خلال العديد من محاولات الهجرة السرية، إلى 215 شخصا، 18 منهم لقوا مصرعهم في شهر ماي الماضي.

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