الملك محمد السادس وجو بايدن

الملك محمد السادس يهنئ “بايدن” بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

2021-07-04 / 12:11 مساءً
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هبة بريس- الرباط

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد جوزيف روبينيت بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني .

وأعرب الملك محدد السادس ،في هذه البرقية، عن أحر التهاني مقرونة بالمتمنيات الصادقة للسيد جوزيف روبينيت بايدن بموفور الصحة والسعادة والهناء ،وللشعب الأمريكي بمزيد الرقي والإزدهار .

ومما جاء في برقية الملك محمد السادس “ولا يفوتني في غمرة هذه المناسبة المجيدة ، أن أحيي مع فخامتكم الذكرى المئوية الثانية لإهداء جدنا المنعم السلطان المولى سليمان مبنى المفوضية الأمريكية في طنجة للولايات المتحدة، عربونا على الصداقة والمودة التي كان يكنها لحكومة بلدكم ، والذي نعتز بكونه رمزا للعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط المملكة المغربية بالولايات المتحدة الأمريكية “.

وأضاف الملك “إن هذا الطابع العريق لعلاقاتنا الثنائية ، المبنية على أسس متينة قوامها التقدير والاحترام المتبادلين، ليشكل حافزا قويا لنا للمضي قدما في تطويرها وتعزيزها على الدوام بشراكات متنوعة تعم مختلف الميادين والمجالات “.

كما أن التزام المملكة المغربية الوثيق بالقيم الدولية والكونية ، يشير الملك محمد السادس، يعتبر “منطلقا ذو أهمية بالغة للتنسيق مع إدارتكم في كل ما من شأنه أن يساهم في ترسيخ مختلف هذه القيم النبيلة التي تمثل قاعدة أساسية من أجل الاستمرار في العمل المشترك جنبا إلى جنب ، بما يخدم ويقوي روابط الصداقة والتعاون العريقة بين بلدينا”

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