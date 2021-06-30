انهيار السياحة قد يكلف الاقتصاد العالمي أكثر من 4 تريليونات دولار
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تقرير : انهيار السياحة قد يكلف الاقتصاد العالمي أكثر من 4 تريليونات دولار

2021-06-30 / 10:45 صباحًا
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هبة بريس ـ اقتصاد

قالت منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة (أونكتاد)، اليوم الأربعاء في تقرير مشترك مع منظمة السياحة العالمية ، إن تأثير جائحة كوفيد-19 على السياحة قد يؤدي إلى خسارة تزيد عن 4 تريليونات دولار للاقتصاد العالمي.

ويستند التقدير إلى الخسائر الناجمة عن التأثير المباشر للوباء على السياحة، والتأثير المضاعف على القطاعات ذات الصلة، وهو أسوأ مما كان متوقعا في السابق.

وفي يوليوز الماضي، قدرت (الأونكتاد) أن جمود السياحة الدولية سيكلف الاقتصاد العالمي ما بين 1.2 تريليون دولار و3.3 تريليون دولار.

وأورد التقرير أن الانخفاض الحاد في عدد السياح الوافدين في جميع أنحاء العالم في عام 2020، أدى إلى خسارة اقتصادية بلغت 2.4 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يكون الرقم مشابها هذا العام اعتمادا على عمليات التلقيح ضد فيروس كوفيد 19.

وقالت إيزابيل ديورانت، الأمينة العامة بالإنابة لـ(الأونكتاد) « يحتاج العالم إلى جهود تلقيح عالمية من شأنها حماية العمال والتخفيف من الآثار الاجتماعية السلبية، واتخاذ قرارات استراتيجية بشأن السياحة، مع مراعاة التغييرات الهيكلية المحتملة ».

وبدوره قال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي: « السياحة هي شريان الحياة للملايين، وتعزيز التطعيم لحماية المجتمعات ودعم إعادة بدء السياحة الآمنة أمر بالغ الأهمية لاستعادة الوظائف وتوليد الموارد التي تشتد الحاجة إليها، لا سيما في البلدان النامية، التي يعتمد الكثير منها اعتمادا كبيرا على السياحة الدولية ».

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