في الصورة خالد آيت الطالب

البرلمان يوافق رسميا على مزاولة الأطباء الأجانب بالمغرب

2021-06-28 / 11:03 مساءً
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هبة بريس- الرباط

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بالإجماع، اليوم الاثنين، على مشروع قانون رقم 33.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، أمام رفض هيئة الاطباء بالمغرب التي تعتبره “تهديدا حقيقيا لصحة المغاربة” .

ووجه الأطباء بالقطاع الحر انتقادات واسعة إلى مشروع القانون رقم 33.21 المتعلق بالسماح للأجانب بممارسة المهنة بالمغرب، مؤكدين أنهم يرفضون إغراق البلاد بأطباء أجانب دون اعتماد مبدأ الكفاءة.

وأوضح ممثلو التنظيمات المهنية والنقابية بالقطاع الحر، في ندوة سابقة أنهم مجندون في ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس؛ بيد أنهم يرفضون قدوم أطباء من بلدان لها تكوين ضعيف في المجال.

وسبق لوزير الصحة خالد أيت الطالب، أن أكد في البرلمان أن تعديل قانون مزاولة مهنة الطب يهدف بالأساس لتجاوز النقص المزمن في الموارد البشرية، وعدم توازنها بين مختلف جهات االمملكة.

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