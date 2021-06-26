ملففو ومصدرو الفواكه والخضر يلتئمون لتأسيس إطار جمعوي يمثلهم وطنيا “فيديو”

2021-06-26 / 9:28 مساءً
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أحمد وزروتي: هبة بريس

التأمت اليوم السبت 26 يونيو بغرفة الفلاحة بمدينة أكادير، الفعاليات الاقتصادية الوطنية  المعنية بتلفيف وتصدير الخضر والفواكه ، من أجل تأسيس جمعية تمثلهم، وتهتم بمشاكل القطاع.

جاء ذلك تجاوبا مع الاستراتيجية التي نهجتها الحكومة لتنمية القطاع الفلاحي عامة وقطاع الفواكه والخضر بشكل خاص، حيث تعطى الأولوية للانسان واستدامة التنمية الفلاحية.

وجمع هذا المولود الجمعوي أزيد من خمسين محطة للتلفيف موزعة على التراب الوطني، حيث تم تسمية الجمعية بالجمعية الوطنية لملففي ومصدري الفواكه والخضر والتي تعرف اختصارا ب ancifel

وأكد محمد مواق الكاتب العام للجمعية في تصريح خص به جريدة هبة بريس، أن الجمعية تهدف إلى مواصلة هيكلة وتنظيم قطاع التلفيف وتأهيله حتى يستجيب لمعايير الجودة المطلوبة لربح أسواق افريقيا والأسواق الأخرى الواعدة للمنتوج الوطني.

من جهته ثمن الحسين أضرضور هذه المبادرة التي تهدف إلى خلق إطار يعنى بقطاع الخضر والفواكه، والتي ستكون إضافة كبيرة للفدرالية البيمهنية للخضر والفواكه.

وبعد قراءة القانون الأساسي من طرف اللجنة التحضيرية تمت المصادقة عليه وعلى جميع النقط الموالية بالاجماع، ليتم انتخاب أعضاء المجلس الوطني الذين بدورهم انتخبوا المكتب المسير للجمعية والذي جاء بالتشكيلة التالية:

الرئيس: حميد المسيعد  نائباه: جواد المنصوري و بنعيشة سيدي حميد.

الكاتب العام: مواق محمد ونائبه خوان كارلوس ألموندروس

الأمين: الحبيب تويرتو  ونائبه قانيت نور الدين

في حين شغل كربوبي مصطفى و الحباسي محمد والحدادي محمد و عزيز شكري الحسني مناصب مستشارين بالمكتب.

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