سبتة المحتلة.. اعتقال جزائريين حاولا سرقة زورقين

2021-06-23 / 6:25 مساءً
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هبة بريس- مكتب طنجة

اعتقلت عناصر الشرطة العاملة بميناء “مارينا هركوليس” بمدينة سبتة المحتلة، أمس الاثنين شخصين حاولا سرقة زورقين كانا يرسوان بالميناء المذكور.

وبحسب مصادر اعلامية محلية فان الشرطة تمكنت من اعتقال شخصين فيما لاذ أربعة آخرون من مرافقيهما بالفرار الى وجهة غير معلومة.
وبحسب المصادر ذاتها فان الموقوفين الى جانب ستة أفراد اخرين ينحدرون من أصول حزائرية حاولوا سرقة القاربين بالعنف لكن تدخل الشرطة حال دون تنفيذهم لمخططهم.

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