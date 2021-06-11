أمن القنيطرة توقف شخصا أحدث فوضى بالشارع العام

هبة بريس - القنيطرة

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن القنيطرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 11 يونيو الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 19 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بخرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير وإحداث الفوضى بالشارع العام.

وكان المشتبه فيه قد أقدم رفقة شخص آخر على إحداث الفوضى بحي “النور” وإلحاق خسائر مادية بأربع سيارات كانت مستوقفة بالشارع العام، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي عملت على توقيفه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف المشتبه فيه الثاني المتورط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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