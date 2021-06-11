صورة تعبيرية

أمن القنيطرة توقف شخصا أحدث فوضى بالشارع العام

2021-06-11 / 5:27 مساءً
0
هبة بريس - القنيطرة

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن القنيطرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 11 يونيو الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 19 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بخرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير وإحداث الفوضى بالشارع العام.

وكان المشتبه فيه قد أقدم رفقة شخص آخر على إحداث الفوضى بحي “النور” وإلحاق خسائر مادية بأربع سيارات كانت مستوقفة بالشارع العام، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي عملت على توقيفه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف المشتبه فيه الثاني المتورط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الشرقاوي : الخلاف الاسباني المغربي ثنائي وحله في “المواجهة “

الشرقاوي : الخلاف الاسباني المغربي ثنائي وحله في “المواجهة…

2021-06-11 / 8:24 مساءً
Photo of محلل سياسي : تدريبات “الأسد الإفريقي 2021” تكرس مكانة المغرب قاريا ودوليا

محلل سياسي : تدريبات “الأسد الإفريقي 2021” تكرس مكانة…

2021-06-11 / 7:46 مساءً
Photo of عصيد : ما حدث لسليمان الريسوني يطرح مُعضلة “الحبس الاحتياطي”

عصيد : ما حدث لسليمان الريسوني يطرح مُعضلة “الحبس…

2021-06-11 / 6:21 مساءً
Photo of خلال 24 ساعة.. تسجيل 400 إصابة و10 وفيات جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة.. تسجيل 400 إصابة و10 وفيات جديدة…

2021-06-11 / 4:31 مساءً
Photo of الONCF تحتفي باليوم العالمي للتوعوية بمخاطر العبور “الفوضوي” للممرات

الONCF تحتفي باليوم العالمي للتوعوية بمخاطر العبور “الفوضوي” للممرات

2021-06-11 / 1:36 مساءً
Photo of تقرير.. النساء المثقفات الأكثر عرضة للتحرش و إرسال المقاطع الإباحية

تقرير.. النساء المثقفات الأكثر عرضة للتحرش و إرسال المقاطع…

2021-06-11 / 10:59 صباحًا
Photo of وزارة الصحة تعتزم بلورة استراتيجية لتحسين ظروف العاملين بالقطاع

وزارة الصحة تعتزم بلورة استراتيجية لتحسين ظروف العاملين بالقطاع

2021-06-11 / 9:45 صباحًا
Photo of مركز العمليات : تدريبا ت “الأسد الإفريقي 2021” تجري في “ظروف مثالية”

مركز العمليات : تدريبا ت “الأسد الإفريقي 2021” تجري…

2021-06-11 / 8:00 صباحًا
Photo of طقس الجمعة.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

طقس الجمعة.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

2021-06-11 / 7:30 صباحًا
Photo of إعلاميون شباب يبرزون وجهات نظرهم حول النموذج التنموي الجديد

إعلاميون شباب يبرزون وجهات نظرهم حول النموذج التنموي الجديد

2021-06-10 / 9:04 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق