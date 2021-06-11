الصورة تعبيرية

“الإيسيسكو” تُنوه بقرار الملك تسهيل عودة القاصرين غير المرفوقين

2021-06-11 / 10:30 صباحًا
0
هبة بريس

نوهت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بقرار الملك محمد السادس، الرامي إلى تسهيل عودة القاصرين غير المرفوقين بذويهم، والذين يوجدون في وضعية غير نظامية في بعض دول الاتحاد الأوروبي.

وأبرزت الإيسيسكو في بلاغ لها، أن قرار الملك محمد السادس “يأتي ليؤكد على المقاربة الإنسانية المسؤولة للمملكة المغربية في التعاطي مع ملف الهجرة، وعلى التزامها بالقوانين والاتفاقيات والمبادئ التوجيهية التي تستهدف حماية الطفولة ولا سيما اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989”.

وأضافت أن هذا القرار يجسد أيضا “انخراط المملكة المغربية القوي والصادق في جميع القضايا الإنسانية والدولية”، معبرة عن “كامل دعمها لهذا القرار وللمقاربة الرشيدة النابعة من روح الشراكة الحقيقية بين المملكة المغربية ودول الاتحاد الأوروبي في تحقيق السلم والاستقرار والعيش الكريم”.

ودعت “الإيسيسكو” في هذا السياق، إلى”ضرورة بناء حوار عقلاني بين دول الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط في هذا الملف الحساس والنأي به عن كل الاعتبارات التي من شأنها عرقلة الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز حماية حقوق المهاجرين”.

وأكدت أن المملكة تعتبر نموذجا متميزا في التعاون الإقليمي الناجح في عدد من القضايا الحيوية، باعتبارها بلد عبور واستقرار للمهاجرين في نفس الوقت، مشيرة إلى أن الملك محمد السادس كان قد بادر أثناء القمة الثلاثين للاتحاد الإفريقي في يناير 2018 إلى اقتراح إنشاء جهاز لرصد ظاهرة الهجرة في إفريقيا.

وأبرزت أن هذا الاقتراح تمت ترجمته بإنشاء المرصد الإفريقي للهجرة بالرباط في دجنبر 2020، “وهو الجهاز الذي يستجيب للحاجات الملحة والحقيقية لملف الهجرة عبر تجميع المعطيات وتحليلها وتبادل المعلومات بين البلدان الإفريقية”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مجلس النواب: قرار البرلمان الأوروبي ينطوي على العديد من الأكاذيب

مجلس النواب: قرار البرلمان الأوروبي ينطوي على العديد من…

2021-06-11 / 9:17 صباحًا
Photo of رحيل :”تصريحات تبون شعبوية هدفها تشتيت مطالب الحراك الجزائري“

رحيل :”تصريحات تبون شعبوية هدفها تشتيت مطالب الحراك الجزائري“

2021-06-11 / 8:30 صباحًا
Photo of أعضاء بالبرلمان الأوروبي يرفضون القرار المثير للجدل بشأن المغرب

أعضاء بالبرلمان الأوروبي يرفضون القرار المثير للجدل بشأن المغرب

2021-06-10 / 11:49 مساءً
Photo of بودن : قرار الإتحاد الأروبي المعتمد لا يعبر عن اجماع أوروبي كما كانت ترغب اسبانيا

بودن : قرار الإتحاد الأروبي المعتمد لا يعبر عن…

2021-06-10 / 10:50 مساءً
Photo of الصحراء..سفير المغرب بجنيف يندد بالأكاذيب والهذيان المستفحل للجزائر

الصحراء..سفير المغرب بجنيف يندد بالأكاذيب والهذيان المستفحل للجزائر

2021-06-10 / 10:02 مساءً
Photo of البرلمان الإفريقي يرفض تدخل نظيره الأوروبي في الأزمة المغربية الإسبانية

البرلمان الإفريقي يرفض تدخل نظيره الأوروبي في الأزمة المغربية…

2021-06-10 / 9:41 مساءً
Photo of البرلمان العربي ينتقد”الإتحاد الأوروبي” بعد تدخله في الأزمة المغربية الإسبانية

البرلمان العربي ينتقد”الإتحاد الأوروبي” بعد تدخله في الأزمة المغربية…

2021-06-10 / 9:20 مساءً
Photo of نائب اوروبي دنماركي .. العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وثيقة

نائب اوروبي دنماركي .. العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي…

2021-06-10 / 8:26 مساءً
Photo of ألمانيا توصي مواطنيها بمغادرة المغرب

ألمانيا توصي مواطنيها بمغادرة المغرب

2021-06-10 / 6:50 مساءً
Photo of سانشيز يكلف نائبته بحل الأزمة بين مدريد والرباط

سانشيز يكلف نائبته بحل الأزمة بين مدريد والرباط

2021-06-10 / 6:27 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق