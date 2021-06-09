سعد الدين العثماني

العثماني يلجأ للفصل 101 من الدستور ويطلب المثول أمام البرلمان

2021-06-09 / 9:31 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

طلب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في إطار الفصل 101 من الدستور، المثول أمام البرلمان لعرض حصيلة العمل الحكومي.

وينص الفصل المذكور من الدستور، أن لرئيس الحكومة أن يعرض أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين.

هذا ويأتي تحرك العثماني عقب مشاورات المعارضة قبل أيام، من أجل إسقاط الحكومة عبر تحريك “ملتمس للرقابة”، قبل أن تتراجع عن الخطوة.

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