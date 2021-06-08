حجم المبادلات التجارية بين المغرب وأمريكا تضاعف 5 مرات منذ سنة 2005

هبة بريس

قال القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة بالمغرب ديفيد غرين، أمس الإثنين بالدار البيضاء، إن حجم المبادلات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة تضاعف خمس مرات منذ سنة 2005، أي السنة التي سبقت دخول، اتفاقية التبادل الحر بين البلدين، حيز التنفيذ، لتصل إلى 5 مليارات دولار سنة 2019.

وأكد غرين، في كلمة له بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة عشرة لاتفاقية التبادل الحر بين البلدين، والمنظمة من قبل غرفة التجارة الأمريكية (AmCham Maroc) والبعثة الدبلوماسية الأمريكية بالمغرب، أن هذه الديناميكية التجارية مكنت من إحداث الآلاف من مناصب الشغل، وساهمت في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة.

وأضاف أن العلاقات المغربية-الأمريكية تتجاوز مائتي عام ، مذكرا في هذا الصدد بأن المغرب هو أول بلد اعترف بالولايات المتحدة على مستوى العالم، و “هذا شيء مهم للغاية بالنسبة لنا”. وفق قوله

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0