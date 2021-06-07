بعد التشكيك في وطنيته.. رسالة مؤثرة من زهير البهاوي لجمهوره

نجلاء مزيان - هبة بريس

تعرض الفنان المغربي زهير البهاوي، لوابل من الإنتقادات و السخرية، على خلفية نشره تدوينة بموقع تبادل الصور والفيديوهات، تفيد أنه بعيد عن المشاكل و لا يحمل بغضا لأي دولة.

الأمر الذي جعل متابعيه يستنكرون هذا التصرف، و مقارنته بغيره من الفنانين الذي أبانوا عن روح الوطنية، و الذين دافعوا عن المغرب بعد الإساءة التي تعرض لها من رئيس الجارة الشرقية.

و وجه البهاوي رسالة مطولة لجمهوره، عبر حسابه الرسمي بموقع “فايسبوك” يروي من خلالها الصعوبات التي واجهته في بداياته، و استغنائه عن فرص الهجرة بسبب حبه و تشبته الكبير بالوطن.

و كتب البهاوي :” في يوم من الأيام قبل الموسيقى والشهرة كانت الظروف صعيبة بزاف كنت كنخدم فاش ما كتب الله و كنقرا ،جاوني فرص ما واحدة ما جوج أنني نخوي البلاد و نهاجر”.

و واصل :” و الله يحسن العون لأخواتنا لي كيحاولوا مرارا و تكرارا يحركو بسبب الظروف الصعبة و طبعا ربي شاهد على ما أقول و عائلتي كانت على عِلم بهادشي و لكن ما قدرتش نهاجر واخا كنت مازال صغير و العقل طايش و غادي نعمل لوراق و كلشي عرفتو علاش مقدرتش ؟”

و تابع :” حبي لبلادي المغرب هو لي خلاني عمري قدرت نتخايل راسي بعيد على ناسي و احبابي و الأرض لي كبرنا فيها و مع العلم انني كنت مكرفص بالمعقول و لكن الحمدلله تسهلت من عند الله سبحانه وتعالى”.

و أضاف :”عاودتلكم هادشي حين نتوما عائلتي التانية ماشي باش نبقى فيكم ولكن شفت ناس كتشكك في وطنيتي و حرقوني بزاااف و حنا بشر ،ما نكدبش عليكم كنقراو بزاااف ديال الحاجات لي خايبين و كاندوزوهم عادي و لكن إلا وطنيتي و شكرا لكم … أحبكم”.

و في سياق منفصل تداولت مجموعة من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة، خبر ديو قريب سيجمع كل من البهاوي و النجمة اللبنانية ميريام فارس.

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