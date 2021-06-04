المخابرات الاسبانية أكدت لحكومة مدريد أن المغرب مستعد لإعلان الحرب من أجل قضية الصحراء

هبة بريس - الرباط

كشفت صحيفة“OKDIARIO” الإسبانية، أن المخابرات أبلغت حكومة سانشيز خلال انتخابها سنة 2016، بأن المغرب يعتبر قضية الصحراء خطا أحمرا، ويمكنه إعلان الحرب من أجلها.

وذكرت الصحيفة في مقال مطول لها، أن أجهزة المخابرات الإسبانية أعدت تقريرا حول علاقات اسبانيا بالدول المغاربية، وأكدت فيه أن المملكة المغربية تعتبر قضية الصحراء مقدسة ويمكنها إعلان الحرب بسببها.

وأضافت الصحيفة ذاتها، أن حكومة سانشيز لا يمكنها ادعاء عدم علمها بعواقب استضافتها لزعيم البوليساريو ابراهيم غالي، لافتة أن تقرير المخابرات قدم لها صورة مسبقة ومعطيات مهمة حول ردود أفعال المغرب فيما يتعلق بوحدته الترابية وقضيته الوطنية.

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