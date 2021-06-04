رجوى الساهلي

رجوى الساهلي ترزق بمولودها الأول “أريان” + صور

2021-06-04 / 2:29 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

ازدان اليوم فراش الفنانة المغربية رجوى الساهلي بمولود ذكر، ووضعت رجوى مولودها الأول الذي اختارت له اسم ” أريان”، بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الدارالبيضاء.

وشاركت رجوى فرحتها باستقبال مولودها الأول مع متابعيها على موقع تبادل الصور و الفيديوهات، حيث نشرت صورته مرفوقة بالتعليق التالي” الحمد لله يا رب”.

و فور إعلانها الخبر، إنهالت عليها تعاليق المباركة و التهاني من طرف أصدقائها المشاهير و كذا متابعيها بمواقع التواصل الاجتماعي.

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