تاصر بوريطة

المغرب: نأسف لاستغلال إسبانيا لقضية الهجرة وسنقدم الردود المناسبة

2021-06-01 / 5:03 مساءً
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هبة بريس - الرباط

عبرت المملكة المغربية، مرة أخرى، عن تأسفها لاستغلال اسبانيا، لقضية الهجرة، بما في ذلك مسألة القاصرين غير المصحوبين بذويهم، كذريعة للالتفاف على الأسباب الحقيقية للأزمة السياسية الحالية، التي تعرف أصولها وأسسها.

وأكد بلاغ مشترك لوزارتي الشؤون الخارجية والتعاون والداخلية، أن السلطات المغربية تحتفظ بالحق في تقديم ردود مناسبة على اتهامات الحكومة الإسبانية التي لا أساس لها من الصحة في الوقت المناسب.

وذكر ذات البلاغ، أن الملك محمد السادس قد أمر بإعادة جميع القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم بدول الاتحاد الأوروبي إلى المغرب.

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تعليق واحد

  1. بعد هذا القرار كل القاصرين سيفرون من أماكن ايوائهم خوفا من إعادتهم للمغرب.
    اليس أنتم من سمحتم لبعضهم بالمرور إلى سبتة ؟
    سياسة عوجاء

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