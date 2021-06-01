الملك يعطي تعليماته لإعادة جميع المهاجرين القاصرين “الغير قانونيين” من أوربا

هبة بريس - الرباط

أعطى الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، تعليماته بإعادة جميع المهاجرين القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم بدول الاتحاد الأوروبي إلى المغرب.

وأفاد بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والخارجية، أن الملك أمر بتسوية وضعية القاصرين المغاربة الموجودين في بعض الدول الأوروبية.

ووفق ذات البلاغ، فقد أكد عاهل البلاد مرارا بما في ذلك لرؤساء الدول الأجنبية، التزام المملكة المغربية الواضح والحازم بقبول عودة القصر غير المصحوبين الذين تم تحديدهم على النحو الواجب، لافتا الى أنه قد تم وضع آليات تعاون لهذا الغرض مع بعض البلدان، ولاسيما فرنسا وإسبانيا، ما أدى إلى عودة عشرات القاصرين إلى المغرب.

وأكد المصدر ذاته، على أن التأخيرات المرتبطة بتنفيذ هذا التعاون تتعلق بشكل أساسي بالعوائق بسبب الإجراءات المعقدة في بعض البلدان الأوروبية.

وشدد البلاغ على أن المغرب على استعداد للتعاون، كما فعل دائما، مع البلدان الأوروبية والاتحاد الأوروبي من أجل تسوية هذه القضية، معبرا عن أمل المملكة أن يتمكن الاتحاد الأوروبي والدول المعنية من تجاوز القيود الإجرائية لتسهيل عملية عودة القاصرين المغاربة.

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