أميركا.. مقتل بطل “طرزان” وزوجته و5 آخرين بتحطم طائرة

هبة بريس - وكالات

لقي الممثل الأميركي جو لارا، الذي اشتهر بأداء شخصية طرزان، مصرعه في حادث تحطم طائرة بولاية تينيسي الأميركية.

وكان لارا البالغ من العمر 58 عاما، وزوجته جوين شامبلين لارا، وهي مديرة مؤسسة كنسية، بالإضافة إلى خمسة آخرين، على متن طائرة صغيرة عندما سقطت في بحيرة بيرسي بريست بالقرب من سميرنا بولاية تينيسي، بعد وقت قصير من إقلاعها .

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن السلطات أشارت إلى عدم وجود ناجين في الحادث.

وقال النقيب جوشوا ساندرز، مسؤول الإنقاذ في مقاطعة روثرفورد، خلال مؤتمر صحافي: ” لم نعد نبحث عن ضحايا أحياء في هذه المرحلة”.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان، إن الطائرة الصغيرة وهي من طراز سيسنا سي 501، قد تحطمت في بحيرة بيرسي بريست بالقرب من سميرنا بولاية تينيسي بعد إقلاعها في حوالي الساعة 11 صباحًا يوم السبت، وكانت متجهة إلى مطار بالم بيتش الدولي في فلوريدا.

وظهر لارا لأول مرة على أنه البطل الذي أنشأه الكاتب الأميركي، إدغار رايس بوروز، في الفيلم التلفزيوني “طرزان في مانهاتن” قبل إعادة تأدية الدور في المسلسل التلفزيوني “طرزان: المغامرات الملحمية”.

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