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خزينة المملكة تذكر بإجراءات أداء ضريبتي السكن والخدمات الجماعية

2021-05-29 / 10:16 صباحًا
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هبة بريس

أعلنت الخزينة العامة للمملكة ، أنه يمكن أداء الضريبة على السكن (TH) والضريبة على الخدمات الجماعية (TSC) ، والتي ينتهي استحقاقها يوم الاثنين المقبل ، بطرق مختلفة على مدار الساعة .

وأفاد بلاغ للخزينة، أنه “عشية 31 ماي 2021 ، تاريخ انتهاء استحقاق أداء الضريبة على السكن وضريبة الخدمات الجماعية ، فإن الخزينة العامة للمملكة تذكر بأنه من الممكن أداء هاتين الضريبتين 24 ساعة / 24 “.

وفي التفاصيل ، فإنه يمكن إجراء عمليات الأداء على موقع الخزينة العامة ( www.tgr.gov.ma ) ، عبر الشبابيك الأتوماتيكية البنكية ( GAB )، ومواقع الخدمات البنكية الإلكترونية ( E-banking )، وتطبيقات الخدمات البنكية عبر الهاتف المحمول ، والتحويلات البنكية .

وخلص البلاغ إلى أن الهدف هو تجنب الازدحام أمام شبابيك الأداء ، عملا بالتدابير الحمائية الصحية المعمول بها

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