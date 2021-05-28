إنقاذ 22 شخصا وانتشال أكثر من 70 جثة في حادثة غرق قارب بنيجيريا
الصورة من الارشيف

إنقاذ 22 شخصا وانتشال أكثر من 70 جثة في حادثة غرق قارب بنيجيريا

2021-05-28 / 7:11 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

أعلنت السلطات النيجيرية، اليوم الجمعة أن 76 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في حادثة انقلاب قارب بنهر النيجر.

وذكر المتحدث باسم حاكم ولاية كيبي النيجيرية، أبوبكر داكينجاري أن السلطات انتشلت أكثر من 70 جثة بعد أن غرق قاربهم في الولاية الواقعة بشمال غرب البلاد يوم الأربعاء.

وقال داكينجاري: “انتشلنا حتى الآن 76 جثة بينما جرى إنقاذ 22 شخصا. ولا يزال الغواصون يبحثون عن المزيد من الجثث”.

وقدر سكان والسلطات المحلية أن القارب الخشبي كان يقل ما بين مئة ومئتي شخص وقت الحادث.

ولم يتضح ما تسبب في انقسام القارب الذي كان متجها من ولاية النيجر إلى بلدة وارا في ولاية كيبي. لكن حوادث الزوارق شائعة في نيجيريا خاصة في نهر النيجر، وغالبا ما يكون سببها تكدسها بالركاب أو سوء حالتها أو الركام المتناثر تحت سطح المياه الذي عادة ما تصطدم به الزوارق.

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