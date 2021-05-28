إسبانيا.. فتح تحقيق في خروقات إعادة المهاجرين القاصرين إلى المغرب

هبة بريس

كشفت صحيفة “الفارو سويتا” أن مكتب المدعي العام الإسباني، قرر فتح تحقيق في خروقات محتملة حول إعادة المهاجرين الذين عبروا إلى مدينة سبتة المحتلة خلال الأيام الأسابيع الماضية.

وذكرت الصحيفة، أن المدعي العام تفاعل مع شكاية لمنظمة غير حكومية حول تجاوزات وخروقات طالت عملية ترحيل مهاجرين قاصرين الى المغرب.

وتحدثت الصحيفة، عن حالة الطفل أشرف الذي حاول الهجرة سباحة الى سبتة مستعينا بقنينات بلاستيكية، لافتة أن المنظمة اعتبرت ترحيله الفوري يتعارض مع القوانين الدولية .

وأضافت الصحيفة، أن ممثل النيابة العامة طلب من القيادة العامة في سبتة تحديد هوية الجنود الذين كانوا على الشاطئ في ذلك اليوم وسلسلة القيادة بأكملها، والجنود الذين أشرفو على إعادة أشرف إلى المغرب، كما طلب تقارير من الشرطة الوطنية والحرس المدني والجيش حول الإجراءات المتبعة على الحدود، فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة.

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