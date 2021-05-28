“أمنيستي”: أطفال مغاربة تعرضوا لعنف الجيش الإسبان
الصورة من الأرشيف

إسبانيا.. فتح تحقيق في خروقات إعادة المهاجرين القاصرين إلى المغرب

2021-05-28 / 4:44 مساءً
0
هبة بريس

كشفت صحيفة “الفارو سويتا” أن مكتب المدعي العام الإسباني، قرر فتح تحقيق في خروقات محتملة حول إعادة المهاجرين الذين عبروا إلى مدينة سبتة المحتلة خلال الأيام الأسابيع الماضية.

وذكرت الصحيفة، أن المدعي العام تفاعل مع شكاية لمنظمة غير حكومية حول تجاوزات وخروقات طالت عملية ترحيل مهاجرين قاصرين الى المغرب.

وتحدثت الصحيفة، عن حالة الطفل أشرف الذي حاول الهجرة سباحة الى سبتة مستعينا بقنينات بلاستيكية، لافتة أن المنظمة اعتبرت ترحيله الفوري يتعارض مع القوانين الدولية .

وأضافت الصحيفة، أن ممثل النيابة العامة طلب من القيادة العامة في سبتة تحديد هوية الجنود الذين كانوا على الشاطئ في ذلك اليوم وسلسلة القيادة بأكملها، والجنود الذين أشرفو على إعادة أشرف إلى المغرب، كما طلب تقارير من الشرطة الوطنية والحرس المدني والجيش حول الإجراءات المتبعة على الحدود، فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وسيط المملكة من سطات: المواطن يبحث عن الجودة داخل المرفق العمومي

وسيط المملكة من سطات: المواطن يبحث عن الجودة داخل…

2021-05-28 / 4:20 مساءً
Photo of الموندو: المغرب ضاعف مراقبته لمحيط المستشفى التي يرقد بها غالي

الموندو: المغرب ضاعف مراقبته لمحيط المستشفى التي يرقد بها…

2021-05-28 / 3:50 مساءً
Photo of وهبي: تصويت البيجيدي ضد قانون الكيف يخدم أباطرة المخدرات.. وبوليف: واش ضارب شي شقف!!

وهبي: تصويت البيجيدي ضد قانون الكيف يخدم أباطرة المخدرات..…

2021-05-28 / 2:19 مساءً
Photo of صحيفة مصرية: استقبال إسبانيا لغالي خرق سافر للاتفاقيات الدولية

صحيفة مصرية: استقبال إسبانيا لغالي خرق سافر للاتفاقيات الدولية

2021-05-28 / 12:52 مساءً
Photo of برلماني إسباني لزميلته: “إذا أردتي الفوز بمقعد عليك بالمغادرة نحو المغرب”

برلماني إسباني لزميلته: “إذا أردتي الفوز بمقعد عليك بالمغادرة…

2021-05-28 / 12:25 مساءً
Photo of برلمانية إسبانية لزملائها: “هناك منكم من يدين بالولاء للمغرب و لملكه”

برلمانية إسبانية لزملائها: “هناك منكم من يدين بالولاء للمغرب…

2021-05-28 / 11:25 صباحًا
Photo of قربلة في البرلمان الإسباني و توقيف جلسته بسبب اتهامات بالانحياز للمغرب

قربلة في البرلمان الإسباني و توقيف جلسته بسبب اتهامات…

2021-05-28 / 10:50 صباحًا
Photo of فرنسا تعرب عن استعدادها لمواكبة المغرب في “نموذجه التنموي الجديد”

فرنسا تعرب عن استعدادها لمواكبة المغرب في “نموذجه التنموي…

2021-05-27 / 10:10 مساءً
Photo of نددوا بموقف إسبانيا ..تفاصيل اجتماع العثماني مع زعماء الأحزاب

نددوا بموقف إسبانيا ..تفاصيل اجتماع العثماني مع زعماء الأحزاب

2021-05-27 / 9:36 مساءً
Photo of ” الاتحاد الاشتراكي ” يدين التعالي الذي طبع تصريحات مسؤولين إسبان

” الاتحاد الاشتراكي ” يدين التعالي الذي طبع تصريحات…

2021-05-27 / 8:14 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق