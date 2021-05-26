تزامنا و نجاحه في رمضان .. خولة غيات توجه رسالة للمخرج هشام الجباري

2021-05-26 / 5:39 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

وجهت نجمة سلمات ابو البنات خولة غيات رسالة للمخرج الكبير هشام الجباري، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”.

و كشفت الفنانة المغربية الشابة من خلال تدوينة قامت بنشرها بنفس المنصة، عن امتنانها و محبتها الكبيرة للمخرج المتألق الجباري الذي كان له الفضل في نجوميتها برمضان 2021.

و كتبت غيات :”ماذا أقول و أي شىء يقال بعد كل ما قيل، بصاح ما لقيت مانقول فحقك لأن شحال ما هدرت قليلة عليك، ألف مبروك النجاح و التألق و ان شاء الله ديما ناجح”.

و يشار أن خولة غيات من الفنانات المجتهدات اللواتي يحرصن على شق طريقهن في المجال الفني بالعمل و الإرادة ، كما أنها استطاعت أن تتألق في رمضان 2021 ، حيث شاركت في ثلاث من أنجح الأعمال الدرامية منها سلمات ابو البنات و الماضي لا يموت، و كذا دايزو القوام.

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