المملكة ترعب الجيران .. شنقريحة يحذر جيشه من غزو مغربي للجزائر

هبة بريس - الرباط

يبدو أن المغرب أصبح كابوسا مخيفا للجيران الذين يحلمون به ليل نهار، ولا يترددون في تصويره ك”عدو” في كل مناسبة.

مناسبة هذا الحديث، توجيه الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، أوامر لجيشه برفع مستوى الحذر واليقظة خوفا من غزو مغربي لبلاده.

وفي هذا الصدد، أوصى شنقريحة خلال لقائه بقادة وكوادر الوحدات المرابطة بالقطاع العملياتي الجنوب بتندوف، بضرورة تعزيز موجبات الجاهزية العملياتية والاستعداد للتصدي لمختلف أشكال التهديدات بالحدود، مهما كان نوعها أو مصدرها، فضلا عن التحلي بأعلى درجات اليقظة والحذر.

وشدد شنقريحة أن “شغله الشاغل في خضم هذه الظروف التي تشهدها منطقتنا الإقليمية، هو تأمين الجزائر أرضا وشعبا وحفظ استقرارها واستقلالها وسيادتها الوطنية” وفق قوله

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