خلاف المجرد و رمضان يخرج للعلن ... و إدارة اليوتيوب تسحب أغنية "إنساي"

نجلاء مزيان: هبة بريس

حذفت إدارة موقع يوتيوب زوال يومه الثلاثاء، كليب أغنية إنساي، من قناة النجم المصري محمد رمضان، بعد رفضه أداء ما بذمته من عائدات المشاهدات لفائدة النجم المغربي، سعد لمجرد.

و حسب مصادر متطابقة فإن محمد رمضان أخل بأحد بنود العقد الموقع بينه وبين لمجرد، الأمر الذي دفع إدارة سعد للتواصل مع إدارة رمضان من أجل حل المشكل وديا، و كذا حصول النجم المغربي على مستحقاته من أرباح المشاهدات الخاصة بالأغنية التي تخطت مشاهداتها 300 مليون مشاهدة، قبل اللجوء للقانون.

و رغم حذف الأغنية و تداول الخبر من رواد مواقع التواصل الاجتماعي و كذا المنابر الإعلامية، إلا أن النجمين سعد لمجرد و محمد رمضان لم يخرجا بأي تعليق إلى حدود كتابة هذه الأسطر.

و جمعت أغنية “إنساي” كل من النجمين سعد لمجرد ومحمد رمضان، حيث استطاعت تحقيق نجاحا كبيرا، و كذلك مشاهدات خيالية، تخطت 300 مليون مشاهدة.

و الجذير بالذكر أن كليب أغنية “إنساي” ، احتل المركز الأول ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب، و هي من كلمات وألحان سعد لمجرد وغناء محمد رمضان وسعد لمجرد، وإخراج حسام الحسيني.

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