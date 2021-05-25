حكومة البيجيدي تصد الأبواب في وجه موسيقيي الأعراس والمراقص

2021-05-25 / 12:57 مساءً
0

كوثر التسولي

بعد القرار الذي أعلنته الحكومة يوم الجمعة الماضي بتخفيف الحجر الصحي وعودة الدورة الإقتصادية لمجموعة من القطاعات صدم الموسيقيون من استثنائهم من قرار التخفيف و استئناف أنشطتهم بعد عيد الفطر لأسباب غير مفهومة.
تمييز وظلم في حق الموسيقيين ومهنيي الأعراس مع العلم أنه أكبر القطاع متضرر في ظل هذه الجائحة وهذا الوضع المتجمد للأسف أدى إلى انتحار العديد منهم وهناك من وصلوا إلى أبواب السجن بسبب شيكات بدون رصيد ليأكل أسرته وفئة منهم قد دخلوا في حالة اكتئاب حادة و هناك من فقد أسرته وهناك من طلق وتشتت شمله وهناك من بات يعيش في الشارع وهناك …. وهناك… والقائمة طويلة للأسف.
هل وقف قطاع الحفلات والأعراس هو من سيمنع تفشي الوباء؟
هل الفيروس مثلا ينتشر بالليل دون النهار !!!
مهنيي الموسيقى والحفلات يستنجدون ويطالبون الحكومة بالتدخل في أسرع وقت ويودون إنصاف ملفهم المشروع، يكفي ما خسروه ومافقدوه وما عاناوه طوال مدة هذه الجائحة.
أما معالي وزير الثقافة والإتصال فتفضلوا.. لكم منا نحن الموسيقيون كل معاني و أحاسيس الخيبة إذ لم تحركوا ساكنا في ملفنا و تنكرتم لنا جزاكم الله عن أعمالكم.
(ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء)

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إسبانيا..دبلوماسية التناقض والتاريخ الأسود

إسبانيا..دبلوماسية التناقض والتاريخ الأسود

2021-05-24 / 11:12 صباحًا
Photo of فلسطين تطلق زغاريد النصر فبُهِت الصهاينة والمتصهينين

فلسطين تطلق زغاريد النصر فبُهِت الصهاينة والمتصهينين

2021-05-21 / 4:48 مساءً
Photo of المغرب – إسبانيا : جهود التقارب تتراجع نحو نقطة الصفر

المغرب – إسبانيا : جهود التقارب تتراجع نحو نقطة…

2021-05-19 / 6:42 مساءً
Photo of خطاب زكاة الفطر بالمغرب : التأصيل والتأسيس

خطاب زكاة الفطر بالمغرب : التأصيل والتأسيس

2021-05-09 / 4:35 مساءً
Photo of استقبال زعيم “البوليساريو” في إسبانيا والصمت المحرج للاتحاد الأوروبي

استقبال زعيم “البوليساريو” في إسبانيا والصمت المحرج للاتحاد الأوروبي

2021-05-04 / 7:14 مساءً
Photo of الأعمال الفنية : “شابُّو” للجدارة … وأوقفوا القذارة

الأعمال الفنية : “شابُّو” للجدارة … وأوقفوا القذارة

2021-05-02 / 10:26 مساءً
Photo of استفادة الإسلاميين من مقاطعة الإنتخابات المغربية

استفادة الإسلاميين من مقاطعة الإنتخابات المغربية

2021-05-02 / 12:02 صباحًا
Photo of أسعار ” الناس الغلابة “

أسعار ” الناس الغلابة “

2021-04-28 / 9:00 صباحًا
Photo of في الحاجة إلى نظام أساسي جديد عادل ومحفز

في الحاجة إلى نظام أساسي جديد عادل ومحفز

2021-04-22 / 4:22 مساءً
Photo of اجتماع مجلس الامن .. اهتمام واضح بمكتسبات المغرب و إبطال مؤكد لتلاعب الجزائر والبوليساريو

اجتماع مجلس الامن .. اهتمام واضح بمكتسبات المغرب و…

2021-04-22 / 12:32 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق