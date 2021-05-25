سعد الدين العثماني

هذا ما سيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

2021-05-25 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

ستتدارس الحكومة، في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 27 ماي الجاري، مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بتتميم الظهير الشريف بمتابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب.

وأوضح بلاغ للحكومة أن مجلسها، سيتدارس كذلك ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بمدونة أخلاقيات مهنة الطب، والثاني بتغيير المرسوم الملكي الصادر في شأن النظام الأساسي للداخليين في مستشفيات الصحة العمومية، والثالث بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية.

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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