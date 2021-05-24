ستئافية البيضاء ترفض تمتيع الصحفي الريسوني بالسراح المؤقت
سليمان الريسوني

ماء العينين : لا نعرف الجهة المستفيدة من استمرار اعتقال سليمان الريسوني

2021-05-24 / 8:26 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

طالبت آمنة ماء العينين، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، اليوم الاثنين بمجلس النواب الإفراج العاجل عن الصحافي سليمان الريسوني المعتقل احتياطيا منذ سنة، والمضرب عن الطعام منذ 47 يوما، وتمتيعه بشروط المحاكمة العادلة.

وتوقفت ماء العينين خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية عند الحالة الصحية للريسوني موضحة ان حياة الاخير في خطر بعد 47 يوما من الإضراب عن الطعام

وأشارت النائبة إلى أن الكل في المغرب، من سياسيين وحقوقيين وإعلاميين، يلتمسون نفس الملتمس، وهو الإفراج عن الريسوني، مضيفة “حنا اليوم ما عارفينش من هي الجهة التي تستفيد من استمرار الريسوني في السجن، والإضراب عن الطعام”.

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