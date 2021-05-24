فاكهة المشمش بجهة الشرق.. إنتاج وافر وفق إستراتيجية “الجيل الأخضر”

هبة بريس - وجدة

عرف قطاع انتاج فاكهة المشمش في الجهة الشرقية تطورا ملحوظا بفضل الجهود المبذولة في إطار المخطط الزراعي الجهوي، والذي يتواصل بفضل الإجراءات المبرمجة في هذه المنطقة من المملكة ضمن إستراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”.

وتبلغ المساحة المزروعة بفاكهة المشمش بالجهة الشرقية 1،293 هكتاراً بإنتاج تجاوز 11 ألف طن خلال الموسم الزراعي 2019-2020 بمتوسط ​​مردودية يقدر بـ 8.7 طن / هكتار، و يتوزع محصول هذه الفاكهة على كامل أراضي المنطقة تقريبا.

ووفقا لبيانات ومعطيات المديرية الجهوية للفلاحة، فإن المساحة الإجمالية المخصصة لهذه الفاكهة الموسمية مقسمة بين منطقة عمل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بملوية، الذي يغطي 738 هكتارا، وأقاليم جرسيف (390 هكتارا) ، و الدريوش (59 هكتارا )، وتاوريرت (45 هكتارا )، ووجدة (34 هكتارا )، وجرادة (27 هكتارا ).

و يهيمن على مزارع المشمش أصناف الماوي (39 في المائة )، و صوليدار (33 في المائة ) والكانينو (27 في المائة )، بالإضافة إلى الصنف المحلي الذي يمثل 1 في المائة فقط من المساحة الإجمالية المرزوعة، وفيما يتعلق بالإنتاج، حيث متوسط ​​المردودية كان 8.7 طنا للهكتار خلال الموسم الزراعي 2019-2020، ليبلغ إجمالي المحصول حوالي 11.130 طنًا.

كما أن وحدات تثمين هذه الفاكهة (المشمش) مبرمجة في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، التي تضع العنصر البشري في صميم أولوياتها، فالمشروع الأول الذي يستهدف عنصر “التثمين” سينفذ هذا العام في جماعة تادارت (إقليم كرسيف) حيث تغطي شجرة المشمش مساحة 390 هكتارا بمتوسط مردودية يبلغ 16 طن للهكتار،ويتعلق الأمر بوحدة صناعية لتجفيف المنتجات ذات الأصل النباتي، وأهمها المشمش والخوخ والتين والعنب، وباستثمار قدره خمسة ملايين درهم ، فإن هذا المشروع الذي ستدبره الجمعية المحلية “منتوج البلد” والذي سيستفيد منه حوالي 100 منتج بينهم 10 نساء و 70 شابا، يوجد في مرحلة دراسة الجدوى.

وفي هذا السياق، فقد اكتسب الفلاحون تقنيات زراعة المشمش (زراعة، صيانة، معالجة، سقي و ري)، وكذلك الاهتمام الخاص الذي توليه وزارة الفلاحة لهذا القطاع، لتعزيز الإنتاج وتجويده.

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