ظهر في فيديو يسرق شخصا رفقة أسرته بالعنف.. توقيف عشريني بالمحمدية

2021-05-22 / 1:13 مساءً
0
هبة بريس - المحمدية

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة المحمدية، مساء أمس الجمعة 21 ماي الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة السرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض وباستعمال ناقلة ذات محرك.

وكانت مصالح اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني قد رصدت شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه المشتبه فيه وهو يحاول تعريض شخص للسرقة بالشارع العام بمدينة المحمدية، قبل أن تسفر الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه مساء أمس الجمعة.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة ابن سليمان، للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بالسرقة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الفنيدق .. “الفيسبوك” يسقط سارقا بالعنف في قبضة الأمن

الفنيدق .. “الفيسبوك” يسقط سارقا بالعنف في قبضة الأمن

2021-05-22 / 3:23 مساءً
Photo of بيوكرى.. التحقيق مع موظف أمن متورط في النصب على مواطنين

بيوكرى.. التحقيق مع موظف أمن متورط في النصب على…

2021-05-22 / 2:21 مساءً
Photo of جريمة جديدة تهز وجدة.. شخص يطعن زوجة شقيقه الحامل ويرديها قتيلة

جريمة جديدة تهز وجدة.. شخص يطعن زوجة شقيقه الحامل…

2021-05-22 / 12:51 مساءً
Photo of الجديدة.. توقيف شخص انتحل صفة “شرطي” لسرقة والنصب على مواطنين

الجديدة.. توقيف شخص انتحل صفة “شرطي” لسرقة والنصب على…

2021-05-22 / 12:21 مساءً
Photo of مروع ..“مختل عقليا” ينحر مؤذن مسجد بنواحي سيدي إفني

مروع ..“مختل عقليا” ينحر مؤذن مسجد بنواحي سيدي إفني

2021-05-22 / 12:02 صباحًا
Photo of المغرب يحبط عملية كبرى لتهريب مئات آلاف الأقراص المخدرة قادمة من إسبانيا

المغرب يحبط عملية كبرى لتهريب مئات آلاف الأقراص المخدرة…

2021-05-21 / 8:20 مساءً
Photo of جريمة خطيرة تهز وجدة.. خمسيني يهاجم زوجته ب”سكين” ويقتل جاره

جريمة خطيرة تهز وجدة.. خمسيني يهاجم زوجته ب”سكين” ويقتل…

2021-05-21 / 5:43 مساءً
Photo of فاس.. توقيف 5 أشخاص كانوا في حالة سكر متقدمة و”حطموا” سيارة

فاس.. توقيف 5 أشخاص كانوا في حالة سكر متقدمة…

2021-05-21 / 4:27 مساءً
Photo of بالصورة.. وهبي يتعرض لحادث سير خطير بالرباط

بالصورة.. وهبي يتعرض لحادث سير خطير بالرباط

2021-05-21 / 11:20 صباحًا
Photo of سلا .. توقيف عشريني ألحق خسائر مادية ب9 سيارات

سلا .. توقيف عشريني ألحق خسائر مادية ب9 سيارات

2021-05-21 / 9:48 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق