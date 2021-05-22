ظهر في فيديو يسرق شخصا رفقة أسرته بالعنف.. توقيف عشريني بالمحمدية

هبة بريس - المحمدية

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة المحمدية، مساء أمس الجمعة 21 ماي الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة السرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض وباستعمال ناقلة ذات محرك.

وكانت مصالح اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني قد رصدت شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه المشتبه فيه وهو يحاول تعريض شخص للسرقة بالشارع العام بمدينة المحمدية، قبل أن تسفر الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه مساء أمس الجمعة.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة ابن سليمان، للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بالسرقة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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