المغرب يصعد ضد إسبانيا: إخراج غالي ب”غموض” كما دخل سيفاقم الأزمة

هبة بريس - الرباط

صعدت الخارجية المغربية من لهجة ردها على نظيرتها الاسبانية بسبب الأزمة القائمة مؤخرا بين البلدين اثر استقبال مدريد لزعيم البوليساريو بهوية مزورة، وتدفق الآلاف من المهاجرين على مدينة سبتة.

وفي هذا الصدد، حذرت سفيرة المغرب في إسبانيا ، كريمة بنيعيش ، اليوم الجمعة ، مدريد من إبعاد إبراهيم غالي عن إسبانيا “بغموض” بالطريقة نفسها التي دخل بها، معتبرة أن الامر سيفاقم الازمة وسيتسبب في تدهور العلاقات.

وطالبت السفيرة القضاء الإسباني بالتحرك وتطبيق القانون، لافتة أن الشخص الذي استقبلته مدريد بهوية مزيفة، هو موضوع شكايات عديدة بتهم الاحتجاز والاغتصاب والتعذيب.

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