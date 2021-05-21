من بين نحو 8 آلاف شخص.. إسبانيا تعيد 6500 مهاجر إلى المغرب

هبة بريس - الرباط

كشف وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندي-مارلاسكا، اليوم الجمعة، أن إسبانيا أعادت للمغرب أكثر من 6500 مهاجر من بين نحو ثمانية آلاف دخلوا سبتة المحتلة هذا الأسبوع.

وقال الوزير، لراديو كوبي إن الوضع “طبيعي” الآن مقارنة بالأيام السابقة وعبر عن آمله في أن تكون الأزمة الدبلوماسية الأخيرة مع المغرب “قصيرة قدر الإمكان”.

وقال جراندي-مارلاسكا “يصعب تصور أن بادرة إنسانية تفجر وضعا مثل الأزمة في سبتة”. في اشارة الى استقبال إسبانيا لزعيم الانفصاليين ابراهيم غالي.

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