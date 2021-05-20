وزيرة الدفاع الاسبانية تتهم المغرب ب”الابتزاز” وتصرح: “هذا أمر غير مقبول”

هبة بريس - الرباط

اتهمت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس، المغرب، بـ”الاعتداء” و”الابتزاز” بعدما وصل أكثر من 8000 مهاجر منذ الاثنين إلى مدينة سبتة المحتلة.

وقالت روبليس في مقابلة اليوم الخميس، مع الإذاعة العامة في إسبانيا “أن هذا اعتداء على الحدود الإسبانية وحدود الاتحاد الأوروبي، وهذا أمر غير مقبول بموجب على القانون الدولي”، مضيفة أن الرباط “تستغل” القصّر.

هذا ويشار إلى أن أزمة اندلعت بين الرباط ومدريد بسبب استقبال اسبانيا لزعيم البوليساريو للعلاج بهوية مزورة، وعبور الآلاف من المهاجرين الى سبتة المحتلة سباحة خلال اليومين الماضيين.

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