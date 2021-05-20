وزيرة الدفاع الاسبانية تتهم المغرب ب”الابتزاز” وتصرح: “هذا أمر غير مقبول”
هبة بريس - الرباط
اتهمت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس، المغرب، بـ”الاعتداء” و”الابتزاز” بعدما وصل أكثر من 8000 مهاجر منذ الاثنين إلى مدينة سبتة المحتلة.
وقالت روبليس في مقابلة اليوم الخميس، مع الإذاعة العامة في إسبانيا “أن هذا اعتداء على الحدود الإسبانية وحدود الاتحاد الأوروبي، وهذا أمر غير مقبول بموجب على القانون الدولي”، مضيفة أن الرباط “تستغل” القصّر.
هذا ويشار إلى أن أزمة اندلعت بين الرباط ومدريد بسبب استقبال اسبانيا لزعيم البوليساريو للعلاج بهوية مزورة، وعبور الآلاف من المهاجرين الى سبتة المحتلة سباحة خلال اليومين الماضيين.
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على المغرب أن يركز الاساس :
– السهر على أمن المغاربة والمغرب داخل المغرب
– الاستعداد للمواجهة وخاصة المرتزقة في الجنوب والأعداء في الشرق
-حراسة الحدود الشمالية والبحرية في ايطار ما تسمح به الأمكانيات امكانية المغرب أقصد بين منع قارب من الاتجاه للمياه الدولية ومنع جريمة داخل المغرب الأسبقية لمنع الجريمة داخل المغرب أما القارب الذي اتجه للمياه الدولية فيجب على الدول المعنية توقيفه في البحر…
-على المغرب ايقاف كل تعاون أو اعطاء وامداد الدول الأوروبية ببيانات تخص المغاربة ويمكن أن تساهم في ايقافهم – على فكرة ما يسمونه تعاون هو من طرف الدولة المغربية فقط- التي تمد الأوروبيون بكل المعلومات التي تتوفر عليها والتي تخص مواكنين مغاربة ؟؟؟ لا أضن أن المغرب يتوصل بأي بيانات من الأوربيين !!
عاش المغرب
ليس بابتزاز و إنما رد فعل عادي تجاه استضاففتكم لزعيم المرتزقة بهوية مزورة. اليوم 8000 آلاف و الحذر كل الحذر من مئات الملايين و لكم واسع النضر. الحل بين أيديكم و هو اعتقال هذا القاتل و المغتصب و تقديمه للعدالة و عودة العلاقات إلى ما كانت عليه.