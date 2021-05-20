في الجزائر.. عصابة تغتصب 10 أستاذات بوجود رضيعة

هبة بريس - وكالات

اھتزت ولاية برج باجي مختار (أقصى الجنوب) ومعها الجزائر على وقع جريمة اعتداء جنسي وسطو تعرضت لها 10 مدرسات بوجود طفلة رضیعة.

وبحسب صحيفة “البلاد” تمكنت عناصر الدرك الوطني، من إلقاء القبض على مجموعة من الشباب المشتبه تورطھم في الجريمة.

وتعود حیثیات الجريمة حینما قامت مجموعة من الأشخاص بمھاجمة السكن الوظیفي لأستاذات المدرسة الجديدة لبرج باجي مختار بواسطة السلاح الأبيض.

وحسب بیان لتكتل نقابات التربیة ببرج باجي مختار فإن الأستاذات تعرضن على الساعة الثانیة صباحا، لأبشع أنواع الترھیب، و“أذاقتھن المجموعة المر“ مدة ساعتین بوجود رضیعة.

وترقد الأستاذات في المستشفى، وھن في حالة نفسیة كارثیة حیث تعرضن لإصابات متفاوتة الخطورة، إضافة إلى سرقة ھواتفھن النقالة وحواسبھن ومبالغ مالیة.

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