4 صواريخ من لبنان نحو إسرائيل.. والأخيرة ترد

هبة بريس - وكالات

أطلقت 4 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي في إسرائيل اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة على تويتر، إن “4 صواريخ أطلقت من داخل لبنان باتجاه إسرائيل حيث اعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية صاروخاً واحداً بينما سقط صاروخ آخر في منطقة مفتوحة واثنين في البحر”.

كما أضاف أن مدفعية الجيش الإسرائيلي ردت بقصف عدة أهداف داخل الأراضي اللبنانية”.

من جانبها، كشفت “القناة 13 الإسرائيلية” أن الصواريخ استهدفت مدينتي حيفا وعكا، وسمع دوي صفارات الإنذار شرق حيفا وفي الجليل شمال إسرائيل، وفق مراسل العربية.

في المقابل، أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” اللبنانية الرسمية، بأن مجهولين وراء إطلاق الصواريخ، موضحة أن القصف الإسرائيلي طال محيط علما الشعب الحدودية وصديقين وأن قذيفة سقطت في خراج الناقورة، ولم يفد عن أضرار أو إصابات.

وذكرت قوات الأمم المتحدة في لبنان “اليونيفيل” في تغريدة عبر تويتر أن “قائد القوات الدولية على اتصال بالأطراف لحضّهم على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في هذا الوقت الحرج”.

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