مقتل قيادي بسرايا القدس في غارة إسرائيلية استهدفت سيارته بغزة

هبة بريس - وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، استهداف قائد بسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بغارات جوية شنتها طائرات حربية باتجاه سيارة كان يستقلها غربي قطاع غزة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان: “تم استهداف قائد اللواء الشمالي في “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، حسام أبو هربيد، باستهداف سيارة كان يستقلها غربي مدينة غزة”، وفقا لما نقله موقع “آي 24 نيوز” الإسرائيلي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، أن “سلاح الجو الإسرائيلي قصف 9 مقار لحركة “حماس” بقطاع غزة خلال الساعات الماضية، من بينها منازل قادة تشكيلات ميدانية قال إنها “استُخدمت كمخازن للأسلحة”، بالتوازي مع رشقات صاروخية من القطاع على المستوطنات المحاذية له”.

ووفقا لما أعلنه الجيش الإسرائيلي فإنه “من بين المنازل التي تم استهدافها منزل قائد كتيبة بيت حانون، ومنزل قائد سرية بيت حانون ومنزل قائد سرية في مدينة غزة ومنزل قائد سرية الشاطئ”.

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