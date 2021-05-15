سفير دولة فلسطين يشكر الملك محمد السادس على دعمه الموصول للقضية الفلسطينية

2021-05-15 / 6:41 مساءً
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هبة بريس-

أعرب سفير دولة فلسطين بالرباط، السيد جمال الشوبكي، عن شكره وامتنانه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لدعمه الموصول للقضية الفلسطينية.

وقال في تصريح لقناة الاخبار المغربية (M24) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم السبت، ” أعرب عن شكري للمغرب، ملكا وحكومة وشعبا، لوقوفه مع الشعب الفلسطيني، ولموقفه السياسي الرافض للعدوان الاسرائيلي بأقصى العبارات”.

وأبرز أن تفضل جلالة الملك محمد السادس بارسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للضفة الغربية وقطاع غزة، تعزز صمود الشعب الفلسطيني، في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

وأكد سفير دولة فلسطين أن مدينة القدس الشريف بحاجة لدعم الجميع، على غرار المغرب الذي يقوم عبر وكالة بيت مال القدس بدعم “أهلنا في المدينة المقدسة في مجالات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية “.

وأضاف السفير أن الشعب الفلسطيني الذي يواجه هذا العدوان بشكل موحد، يتطلع لعمقه العربي والإسلامي، والإنساني الدولي، مشددا على أن هذا العدوان ” لن يتوقف بدون عقوبات جدية على إسرائيل “.

وأوضح الدبلوماسي الفلسطيني أن الإسرائيليين اقتحموا المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، ” ولم يحترموا حرمة المكان ولا الزمان، ولا المكان المقدس “، مشيرا إلى إخلاء مواطنين في حي الشيخ جراح ” يسكنون في بيوت بنوها بأنفسهم مند عشرات السنين، وإحلال مستوطنين جاءوا من الخارج لإسكانهم مكانهم”.

وخلص سفير دولة فلسطين بالمغرب إلى أن مدينة القدس الشريف تحتاج إلى وقفة، حتى يفهم المحتل أن مدينة القدس لن تكون في يوم من الأيام إلا عاصمة دولة فلسطين، “لأن الشعب الفلسطيني موحد”، مشددا على أن ما حصل في 1948 من نكبة “لن يتكرر اليوم، لأن الشعب الفلسطيني لن يغادر أرضه، ولن يغادر القدس، ولن يغادر، يافا ولا حيفا”.

وتفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس لجنة القدس، بإعطاء تعليماته السامية لإرسال مساعدات إنسانية عاجلة لفائدة السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتتكون هذه المساعدات الإنسانية من 40 طنا، تتألف من مواد غذائية أساسية وأدوية للعلاجات الطارئة وأغطية، سيتم نقلها بواسطة طائرات للقوات المسلحة الملكية.

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