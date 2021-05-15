بالدبابات والزوارق الحربية.. إسرائيل تقصف مناطق في غزة

2021-05-15 / 10:11 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

تعرضت مناطق من قطاع غزة، صباح اليوم السبت، لقصف مدفعي من دبابات وزوارق حربية إسرائيلية.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، فقد قصفت دبابات وزوارق حربية إسرائيلية مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وبلدة بيت حانون، وشاطئ بحر غزة.

وأكدت الوكالة الفلسطينية، أن عشرات القذائف المدفعية تم إطلاقها من الدبابات باتجاه منازل مواطنين فلسطينيين في المناطق المشار إليها، ما أوقع إصابات بين المواطنين وأضرارا في منازلهم.

وأوضحت أن الزوارق البحرية الإسرائيلية أطلقت هي الأخرى قذائف باتجاه شاطئ غزة، وأحرقت عددا كبير من مراكب الصيادين الموجودة على الشاطئ، في ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، وعلى شاطئ مدينة دير البلح وسط القطاع.

جدير بالذكر أن الطيران الإسرائيلي يواصل لليوم السادس قصفه لأهداف مختلفة في قطاع غزة، في حين أكدت مصادر طبية فلسطينية، في وقت سابق من مساء الجمعة، أن ثمانية مواطنين لقوم مصرعهم، هم 6 أطفال وامرأتان جراء قصف إسرائيلي استهداف منزل يعود لعائلة أبو حطب، في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، دون تحذير ساكنيه، وأن 15 أصيبوا بجروح، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ متواصلة.

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