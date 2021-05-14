بعد لبنان.. صواريخ على إسرائيل والمصدر: سوريا

هبة بريس ـ وكالات

لم تمض 24 ساعة على تأكيد الجيش الإسرائيلي مساء الخميس بأن صواريخ سقطت على إسرائيل مصدرها بلدة القليلة جنوب لبنان، حتى عاد الآن وأكد سقوط 3 صواريخ أطلقت من سوريا باتجاه إسرائيل وسقطت في منطقة مفتوحة.

كشف المتحدث باسمه، أفيخاي أدرعي، اليوم في بيان، أنه تم رصد إطلاق ثلاثة صواريخ من داخل سوريا نحو الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف أن إحداها سقط داخل الأراضي السورية بينما أسقط الصاروخان الآخران في مناطق مفتوحة داخل إسرائيل.

وأشار إلى أنه أسقط صاروخين من أصل ثلاثة أطلقوا من سوريا تجاه الأراضي الإسرائيلية.

جاء ذلك بعد يوم تماما من إعلان الجيش، عن أن 3 صورايخ أطلقت من جنوب لبنان صوب الجليل الأعلى في إسرائيل، سقطت في مستوطنة شلومي بالجليل.

كما تابع أمس أن الصواريخ المطلقة من نوع غراد، وأطلقت من جنوب لبنان دون أن تتسبب بإصابات.

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