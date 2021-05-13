إسرائيل تحول الرحلات القادمة من مطار "بن غوريون" إلى مطار "رامون" تفاديا لصواريخ غزة
الصورة من الارشيف

إسرائيل تحول رحلات جوية تفاديا لصواريخ غزة

2021-05-13 / 12:07 صباحًا
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هبة بريس ـ وكالات

أفاد موقع لتتبع حركة الطيران فجر يوم الخميس، بأن إسرائيل حولت الرحلات القادمة من مطار “بن غوريون” إلى مطار “رامون” جنوبا، تفاديا للصواريخ من غزة.

وذكر آفي شارف المحرر في صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن رحلة طيران شركة “العال” الإسرائيلية رقم 332 في طريقها للهبوط في مطار “رامون” بالقرب من إيلات، فيما تشير بيانات الإنترنت إلى أن الرحلة قادمة من بروكسل.

ووثق مقطع فيديو من داخل إحدى الطائرات القبة الحديدية لحظة تصديها للصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية من غزة ردا على استمرار القصف الإسرائيلي للقطاع.

وقالت مراسلة RT إن الطائرة غيرت مسارها تفاديا للصواريخ.

وقصفت “كتائب القسام” ليل الأربعاء الخميس مدينة تل أبيب برشقة صاروخية، ردا على استمرار إسرائيل في استهداف المنشآت المدنية في قطاع غزة.

وأفادت “كتائب القسام” بأنها وجهت رشقة صاروخية باتجاه العدو في القدس المحتلة، مؤكدة إصابة عدد من المباني بشكل مباشر في منطقة تل أبيب وريشون لتسيون.

كما جددت الكتائب قصفها حيث قالت إنها وجهت رشقات صاروخية إلى تل أبيب وأسدود.

وتداول نشطاء ومغردون مقطع فيديو وثق لحظة سقوط صاروخ على منزل بشكل مباشر في ريشون لتسيون قرب تل أبيب، حيث أظهر الفيديو ألسنة اللهب وهو تلتهم المنزل.

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