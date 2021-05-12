الجيش الإسرائيلي يعلن قتل قيادات في جناح “حماس” العسكري

2021-05-12 / 12:23 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذه “عملية معقدة وفريدة من نوعها” في قطاع غزة، بهدف قتل عدد من كبار القيادات في “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه الرسمي في “تويتر” أن تلك العملية نفذت من قبل الجيش وجهاز الأمن العام الشاباك في مدينتي غزة وخان يونس.

وأكد المتحدث أن هؤلاء القيادات الذين قتلوا خلال العملية يشكلون جزءا مهما من قيادة أركان الجناح العسكري لـ”حماس” ومقربين من القائد العام لـ”كتائب القسام” محمد الضيف.

وتعهد الجيش الإسرائيلي بالكشف عن تفاصيل العملية لاحقا.

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