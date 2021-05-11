“سرايا القدس” تعلن استشهاد 3 من قادتها وإسرائيل تنشر فيديو استهدافهم

هبة بريس - وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف قائد الوحدة الصاروخية الخاصة لحركة “الجهاد الإسلامي” سامح عبد المملوك، فيما نعت “سرايا القدس” الجناح العسكري للحركة 3 من قادتها.

ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو قال إنه لغارة شنها على منزل اختبأ داخله عدد من كبار عناصر “الجهاد الإسلامي”، حيث “تم القضاء على قائد الوحدة الصاروخية الخاصة لسرايا القدس سامح عبد المملوك وعدد من كبار عناصر الوحدة الصاروخية للحركة”، بحسب بيان للجيش الإسرائيلي.

ولفت البيان إلى أنه خلال الغارة “قتل أيضا محمد سليم حسن أبو العطا نائب قائد لواء غزة وأحد قادة الوحدة الصاروخية الخاصة وشقيق القيادي السابق في الجهاد بهاء أبو العطا الذي استهدف في العام 2019”.

بدورها، نعت “سرايا القدس” “ثلاثة من شهدائها القادة الذن ارتقوا في قصف صهيوني غادر”.

وقالت في بيان: “بكل آيات الجهاد والانتصار، تنعى سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ثلاثة من قادة الوحدة الصاروخية في لواء غزة والمنطقة الشمالية وهم: الشهيد القائد: سامح فهيم هاشم المملوك (34 عاما)، مسؤول الوحدة الصاروخية في المنطقة الشمالية بسرايا القدس، الشهيد المجاهد: محمد يحيى محمد أبو العطا (30 عاما) أحد القادة الميدانيين بالوحدة الصاروخية في لواء غزة، والشهيد المجاهد: كمال تيسير سلمان قريقع (34 عاما)أحد القادة الميدانيين بالوحدة الصاروخية في لواء غزة”.

وأكدت “سرايا القدس” في بيانها، أن “الرد على جريمة اغتيال الشهداء سيكون قاسيا”.

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