زكرياء الغافولي يستعد لطرح أغنية “شوف الزمان” بمشاركة دنيا بوطازوت
نجلاء مزيان: هبة بريس
يستعد الفنان زكرياء الغافولي لإصدار أغنية جديدة في الأيام القليلة القادمة، حيث سوف تشاركه في الفيديو كليب الفنانة دنيا بوطازوت.
و قد كشف الغافولي عن موعد طرحه لأغنيته الجديدة والتي تحمل عنوان ” شوف الزمان”، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”.
و كتب الغافولي :”أحبابي فيديو كليب جديد بعنوان “شوف الزمان” من بطولة الصديقة الغالية و النجمة “دنيا بوطازوت” من بعد عيد الفطر 15 ماي على قناتي الرسمية على اليوتيوب، كونو في الموعد يوم السبت، و عواشركم مبروكة”.
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