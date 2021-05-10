زكرياء الغافولي يستعد لطرح أغنية "شوف الزمان" بمشاركة دنيا بوطازوت

زكرياء الغافولي يستعد لطرح أغنية “شوف الزمان” بمشاركة دنيا بوطازوت

2021-05-10 / 5:51 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

يستعد الفنان زكرياء الغافولي لإصدار أغنية جديدة في الأيام القليلة القادمة، حيث سوف تشاركه في الفيديو كليب الفنانة دنيا بوطازوت.

و قد كشف الغافولي عن موعد طرحه لأغنيته الجديدة والتي تحمل عنوان ” شوف الزمان”، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”.

و كتب الغافولي :”أحبابي فيديو كليب جديد بعنوان “شوف الزمان” من بطولة الصديقة الغالية و النجمة “دنيا بوطازوت” من بعد عيد الفطر 15 ماي على قناتي الرسمية على اليوتيوب، كونو في الموعد يوم السبت، و عواشركم مبروكة”.

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