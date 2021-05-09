الصين تعلن تفكك ”الصاروخ الجانح“ فوق المحيط الهندي

2021-05-09 / 4:12 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

 

أعلنت الصين اليوم الأحد 09 ماي، عن تفكك الجزء الكبير من الصاروخ الصيني الجانح “لونغ مارش بي 5” فوق المحيط الهندي بعد دخوله الغلاف الجوي للأرض .

 

ونقل التلفزيون الرسمي عن “المكتب الصيني للهندسة الفضائية المأهولة” قوله إنه “بعد المراقبة والتحليل، في الساعة 10:24 (02:24 ت غ) في 9 أيار 2021، عاد حطام المرحلة الأخيرة من مركبة الإطلاق +لونغ مارتش 5 بي ياو-2″+ إلى الغلاف الجوي“.

 

وأكد التليفزيون الصيني نقلاً عن ذات المكتب، أن منطقة الهبوط تقع عند خط الطول 72.47 درجة شرق وخط العرض 2.65 درجة شمالا “، وهي  نقطة إحداثيات تقع في المحيط الهندي.

 

وكانت الصين قد أطلقت الصاروخ “لونغ مارش 5 بي” من جزيرة هاينان الصينية في 29 أبريل الماضي، حاملا على متنه مركبة تيانهي غير المأهولة، والتي كانت تحمل ما سيصبح أماكن للمعيشة في محطة فضائية صينية دائمة، قبل أن تفقد السيطرة عليه .

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