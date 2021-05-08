أول تعليق من الخارجية الصينية بشأن الصاروخ التائه
الصورة من الارشيف

وكالة الفضاء الروسية تحسم الجدل حول مكان وموعد سقوط الصاروخ الصيني

2021-05-08 / 4:23 مساءً
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هبة بريس - وكالات

حسمت وكالة الفضاء الروسية، اليوم السبت، الجدل حول مكان وتوقيت سقط الصاروخ الصيني التائه بعد تداول الكثير من الأخبار غير الدقيقة عن مكان سقوطه وتحذيرات بعض الدول في العالم العربي.

ونشرت وكالة الفضاء الروسية، اليوم، سلسلة تغريدات على صفحتها الرسمية في “تويتر” أشارت فيها إلى تاريخ وموعد دخول الصاروخ الصيني “Long March 5B” مدار كوكب لأرض.

وبحسب منشورات وكالة الفضاء الروسية، يواصل العاملون المتخصصون في “روسكوسموس” مراقبة عملية خروج الصاروخ الصيني في المدار للمرحلة الثانية من إطلاقه.

وأشارت الوكالة الروسية إلى أن الصاروخ الصيني من الممكن أن يدخل الغلاف الجوي للأرض بعد الساعة 02:30 بتوقيت موسكو (نفس توقيت السعودية وسوريا) يوم 9 ماي جنوبي إندونيسيا في منطقة بحر تيمور.

ونوهت وكالة الفضاء الروسية إلى أن الصاروخ الصيني فقد ارتفاعه المداري بشكل مطرد خلال الـ 24 ساعة الماضية من المراقبة، وانخفض من ارتفاع الذروة من 267 إلى 218 كم، إلى ارتفاع أقل من 156 إلى 146 كم.

ونوهت روسكوسموس إلى أن بعض هياكل الصاروخ ستحترق وتختفي في الغلاف الجوي أثناء الاحتراق، لكن بعض العناصر غير القابلة للاحتراق يمكن أن تصل إلى السطح الأرض.

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